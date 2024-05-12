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"الاتصالات الفلسطينية": انقطاع خدمات الإنترنت الثابت جنوب قطاع غزة

12 مايو 2024 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "Paltel"، اليوم الأحد، انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة. مُرجعة ذلك لـ "العدوان المستمر".

وقالت شركة الاتصالات في تصريح مقتضب: "أهلنا في قطاع غزة نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر". مؤكدة أن "طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال عمدت منذ بداية العدوان العسكري المتواصل لليوم الـ 219 على التوالي، ضد قطاع غزة على قطع خدمات الاتصال والإنترنت الفلسطينية عن المناطق التي تقوم باقتحامها برًا للتغطية على المجازر التي ترتكبها وخوفًا من فضح جرائمها.

المصدر / وكالات
#غزة #جنوب غزة

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