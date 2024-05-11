عائلات أسرى الاحتلال تتظاهر ضد نتنياهو: لن يعودوا طالما ظلّ بالسلطة

غزة/ فلسطين أون لاين

يتظاهر المئات وسط "تل أبيب" للمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة فورية للإفراج عن المحتجزين.

وذلك بعد ساعات من بث القسام مقطعًا مصورًا أعلنت به عن وفاة أسير جديد لديها متأثرًا بإصابته بقصف للاحتلال على غزّة.

وشن المتظاهرون هجومًا حادًا على الحكومة الإسرائيلية، واتهموها بأنها "تخلت عن ذويهم وتركتهم ليموتوا في أسر حماس"، مشددين على أنهم يعتزمون مواصلة الاحتجاج بهدف إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

واعتبر أفراد في عائلات أسرى إسرائيليين أن "بقاء نتنياهو في الحكم، سيحول دون الإفراج عنهم"؛ واعتبروا أن "إنقاذ الرهائن من الأسر" يتطلب "إنقاذ الدولة من نتنياهو"، بحسب شعار الحراك الاحتجاجي.

وقالت قريبة أحد الإسرائيليين المحتجزين في غزة "اجتمعنا هنا اليوم لنهتف: حكومة إسرائيل تخلت عن الرهائن وتركتهم ليموتوا في أسر حماس! وطالما بقي نتنياهو في السلطة فإن الرهائن لن يعودوا".

وأضافت أنه "أصبح من الواضح بالفعل أن حكومة جديدة فقط هي من سيقدر على إعادتهم إلى ديارهم".

وقالت إنه "على مدى الأسبوعين الماضيين، انخرط رئيس الحكومة في عملية إجرامية ممنهجة تهدف لإفشال الصفقات الرامية لإنقاذ الرهائن. بسبب نتنياهو، لا توجد صفقة والرهائن لن يعودوا".

بدورها، طالبت والدة أحد المحتجزين في غزة، الوزراء كابينيت الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس وغادي آيزنكوت ويوآف غالانت و"جميع أصحاب الضمير في الليكود والائتلاف" بالإطاحة بالحكومة.

وأضافت أن "الحكومة تتخلى عن الرهائن، الحكومة تقود البلاد بأكملها إلى الدمار"، ودعت المسؤولين في الحكومة والليكود إلى "التوقف عن التعاون مع ذلك وإنقاذ الرهائن والبلد".

وطالبتهم بـ"الخروج إلى الجمهور والاعتراف بأنه ‘من أجل إنقاذ الرهائن من الممكن والضروري إنهاء الحرب‘" الإسرائيلية المتواصلة منذ 218 يوما على قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، وفاة أسير جديد محتجز لدى الكتائب، ويحمل الجنسية البريطانية.



وأوضحت كتائب القسام، في بيان مقتضب، أن "الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانيةـ توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين".



وأشارت إلى أن حالته الصحية تدهورت، ولقى مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية، بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.



