حماس تُطالب المجتمع الدولي بالتّدخل العاجل لفتح معبر رفح وتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية لشعبنا

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أن استمرار سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح وإغلاقه لليوم الخامس على التوالي، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية لشعبنا الفلسطيني، وتوقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج؛ ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء القطاع المحاصر.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، في ظل تصاعد الهجوم الصهيوني الإجرامي على رفح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر الاحتلال على وقف عدوانه، وعلى الانسحاب من المعبر، وإعادة فتحه وتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية والطبية الطارئة لشعبنا المحاصر.

ويوم الثلاثاء الماضي، اقتحمت دبابات الاحتلال "الإسرائيلي" معبر رفح البري وأغلقته، ومنعت حركة المسافرين المرضى والجرحى، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة.

يُشار إلى أن معبر رفح ممرًا حيويًا للمساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب، والمعبر الوحيد لدخول وخروج الأفراد.

وبدأت طائرات الاحتلال الحربية بتكثيف غاراتها وارتكاب عشرات المجازر بحق العائلات في مدينة رفح، وسط قصف مدفعي عشوائي، استهدف عددًا من المنازل، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات.

