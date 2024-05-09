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الصحّة بغزة: ارتقاء 60 شهيدًا في 4 مجازر دامية ارتكبها الاحتلال خلال السّاعات الماضية

09 مايو 2024 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم ال 216 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال"الإسرائيلي" ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و 110 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34904 شهيد و 78514 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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