فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ضياء الكحلوت .. رحلة تعذيب قاسية بـ "سيدي تيمان" الإسرائيلي

"اشترى سكينه قبل ساعتين من العملية".. المشاهد الأخيرة للسّائح التركي قبل تنفيذه عملية الطعن بالقدس

الاحتلال يهدم منشآت عمرانية وصناعية شمال غرب رام الله

وسط تحليق مكثّف لطيران الاستطلاع.. الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ويفرض طوقًا مشددًا على أحيائه

في اليوم الـ 213.. عشرات الشهداء والجرحى برفح وغارات متواصلة على غزة

تشويه المقاومة الفلسطينية.. المنطلقات والأطوار المتبدلة

قصة الطفلة جوري.. زهرة عائلتها التي "ذبلت" باستهداف "إسرائيلي"

محمد أبو سخيل .. عين "القدس" وصوتها النابض بحب فلسطين

التيار الإصلاحي لـ "فلسطين أون لاين": السلطة أصغر من أن تضغط لعرقلة الإفراج عن مروان البرغوثي

الاحتلال يتكبّد خسائر فادحة بـ "حدث أمني خطير" في كرم أبو سالم.. وهذه تفاصيل جديدة

بالفيديو "اشترى سكينه قبل ساعتين من العملية".. المشاهد الأخيرة للسّائح التركي قبل تنفيذه عملية الطعن بالقدس

06 مايو 2024 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، توثّق لحظة شراء السائح التركي حسن سكالانان سكينًا قبل تنفيذه عملية طعن جندي صهيوني في القدس المحتلة، يوم الثلاثاء الماضي

وأظهر الفيديو سكالانان (34 عامًا) وهو يقوم باختيار سكين، ومعاينتها قبل تنفيذ عمليته التي استشهد على إثرها، وأصاب خلالها جنديًا "إسرائيليًا" في 30 نيسان/ أبريل الماضي.

وحسب التوقيت الذي عُرض على الكاميرات، فإن سكالانان اشترى السكين قبل تنفيذه العملية بساعتين فقط.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الشرطة "الإسرائيلية" أن مواطنًا تركيًا، طعن شرطيًا في القدس قبل أن تطلق قوات "إسرائيلية" النار عليه فترديه شهيدًا..

وأوضحت وسائل الإعلام العبري، أن السائح التركي سكالانان، وصل إلى القدس المحتلة يوم الإثنين، أي قبل تنفيذ عملته البطولية بيوم.

 

#القدس المحتلة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حسن سكالانان #عملية طعن بالقدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة