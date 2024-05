"اشترى سكينه قبل ساعتين من العملية".. المشاهد الأخيرة للسّائح التركي قبل تنفيذه عملية الطعن بالقدس

غزة - فلسطين أون لاين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، توثّق لحظة شراء السائح التركي حسن سكالانان سكينًا قبل تنفيذه عملية طعن جندي صهيوني في القدس المحتلة، يوم الثلاثاء الماضي

وأظهر الفيديو سكالانان (34 عامًا) وهو يقوم باختيار سكين، ومعاينتها قبل تنفيذ عمليته التي استشهد على إثرها، وأصاب خلالها جنديًا "إسرائيليًا" في 30 نيسان/ أبريل الماضي.

وحسب التوقيت الذي عُرض على الكاميرات، فإن سكالانان اشترى السكين قبل تنفيذه العملية بساعتين فقط.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الشرطة "الإسرائيلية" أن مواطنًا تركيًا، طعن شرطيًا في القدس قبل أن تطلق قوات "إسرائيلية" النار عليه فترديه شهيدًا..

وأوضحت وسائل الإعلام العبري، أن السائح التركي سكالانان، وصل إلى القدس المحتلة يوم الإثنين، أي قبل تنفيذ عملته البطولية بيوم.

🚨 BREAKING: The moment 34 year old Turkish martyr Hasan Saklanan carried out the stabbing operation in Jerusalem earlier today, in which he wounded two Israeli occupying officers



Hasan arrived in Palestine yesterday through the Jordan crossing. May Allah accept his shahada 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/f1ZwJPDxUZ