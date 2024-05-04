"طوفان الجامعات" يتّسع.. طلاب أمريكيون يعلنون إضرابهم عن الطعام

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن طلبة في جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي الأميركية، أمس الجمعة، عن بدء إضرابهم عن الطعام تضامنًا مع غزة، وتنديدًا بالعدوان "الإسرائيلي" المتواصل لليوم الـ 211 تواليًأ.

وقال الطلبة في بيان صحافي، انطلق من خيم المتضامنين في الجامعة، إننا " بدأنا إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع قطاع غزة الذي يعيش تحت حرب الإبادة الجماعية، دون أن يقف أحدٌ في وجه الاحتلال لإيقاف مجازره البشعة بحق الأبرياء".

وأكد الطلبة أن قرار الإضراب يأتي ردًا على رفض الإدارة الأميركية تلبية مطالبهم بسحب دعمها لـ"إسرائيل".

واستشهد البيان بمعطيات الأمم المتحدة التي تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي، وأن العشرات في غزة اضطروا خلال شهر رمضان لاستخدام علف الحيوانات لصنع الخبز وإعداد طعام الإفطار.

ومنذ منتصف إبريل الماصي، تشهد الجامعات الأمريكية حراكًا طلابيًا داعمًا لقطاع غزة في مواجهة الحرب "الإسرائيلية"، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والمكسيك.

ورغم حالات الاعتقال والتهديد الذي يتعرض له الطلبة، إلّا أن الحراكات الطلابية لا تزال متواصلة، ومتمسكة بمطالبها الهادفة إلى وقف حرب الإلادة الجماعية على غزة، والتي خلّفت أكثر من 34622 شهيدًا، و77876 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.