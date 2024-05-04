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قصف في رفح وشهداء بالمحافظة الوسطى

قصف متواصل.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 211 تواليًا

04 مايو 2024 . الساعة 07:52 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 211 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد أعلنت أمس الجمعة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34622 شهيدًا، و 77867 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة:

في غزة وشمالها، ارتقى 3 شهداء وأُصيب 3 آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الحوراني"  في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق متفرقة شرق جباليا شمال غزة. فيما شنّت طائرات الاحتلال غارةً على منطقة أرض الشنطي شمال مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في المنطقة الجنوبية لحي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

في جنوب قطاع غزة، ارتقى شهيدان؛ أحدهما طفل، وأصيب عدد من المواطنين في استهداف طائرات الاحتلال شقتين لعائلتي "شقفة" و"أبو العينين" بحي الجنينة شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال  منزلاً لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية محيط محطة توليد الكهرباء شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

#رفح #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية

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