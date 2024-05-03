من اليابان إلى المكسيك.. الحراكات الطّلابية الدّاعمة لغزة تتّسع

غزة - فلسطين أون لاين

يبدو أنّ "طوفان الجامعات" اتّسع بصورة كبيرة ليتحوّل من فكرة إلى مبدأ يتجذّر في نفوس جيل جديد، كبُر على أسلوب البحث عن الحقيقة. فرغم عمليات القمع والاعتقالات والتهديدات التي تعرّض لها طلاب جامعة كولومبيا بنيويورك، إلّا أن حراكهم الطلابي الداعم والمُساند لغزة، اتّسع بصورة أكبر، ليفوق الحدود الجغرافية ويصل إلى دول أخرى.

ففي المكسيك، أنشأ عشرات الطلاب والناشطين المؤيّدين للفلسطينيين في المكسيك، أمس الخميس، مخيمًا تضامنيًا أمام "جامعة المكسيك الوطنية المستقلّة"، والتي تعدُّ أكبر جامعة في البلاد، احتجاجًا على تواصل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وتضامنًا مع الطلاب المحتجّين الذين تعرّضوا للقمع والاعتقالات في الجامعات الأمريكية.

ورفع الطلاب الأعلام الفلسطينية فوق مخيمهم الاحتجاجي، مرددين شعارات "عاشت فلسطين حرة"، و"من النهر إلى البحر"، "فلسطين ستنتصر".

وطالب المحتجّون الحكومة المكسيكية أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع "إسرائيل".

وعبّر الطلاب عن صمودهم وعزمهم على مواصلة الاحتجاجات إلى أن تنتهي حرب "الإبادة الجماعية" في غزة.

كما دعا المحتجون زملائهم الطلاب في البلاد الأخرى إلى ضرورة اتّخاذ خطوة "جدية" والخروج في مظاهرات دعم وإسناد للقضية الفلسطينية.

ومنذ 3 أسابيع، يواصل الطلاب في 30 جامعة أمركية احتجاجاتهم في الحرم الجامعي، للمطالبة بوقف الحرب الصهيوأمريكية على غزة.

وفي فرنسا، أعلنت جامعة سيانس بو أنها ستغلق اليوم الجمعة فرعها الرئيسي في باريس، بعد أن احتل طلاب محتجون معارضون للعدوان على غزة مباني جديدة في حرم الجامعة.

وخلال الأيام الأخيرة، التحق طلاب يابانيون بالحراك الطلابي العالمي تضامنًا مع فلسطين ومن أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

وخرج طلبة جامعة واسيدا في العاصمة اليابانية طوكيو في مظاهرة لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

كما انضمت جامعات طوكيو وصوفيا وتاما آرت وكريستان الدولية وهيروشيما في اليابان إلى الحراك الطلابي العالمي المساند لفلسطين.