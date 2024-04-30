"ألقوه من الطّابق الرابع".. الاحتلال يعدم شابًا فلسطينيًا جنوب الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بعد مطاردته، واعتقاله من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، والاعتداء عليه، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفاد المواطن ربحي منسية، أن قوات الاحتلال طاردت نجله حسن "21 عامًا" خلال توجهه إلى عمله، واعتدت عليه بشكل وحشي، واعتقلته في ظروف غامضة.

وقال منسية، " ما بين الساعة 2-3 من فجر اليوم، وحينما كان ابني في طريق عودته للمنزل، مع صديق له في العمل، قامت دورية لجيش الاحتلال باعتراض سيارته التي كان يستقلها مع صديقه، فنزل منها، ولجأ إلى إحدى العمارات السكنية، ليحتمي فيها، وطارده الجنود، وقاموا بإلقائه عن الطابق الرابع، ما أدى لإصابته بجراح حرجة قبل أن يعلن عن استشهاده.

ونُقل الشاب منسية إلى مستشفى الخليل الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده.



