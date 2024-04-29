"كمين نتساريم".. جيش الاحتلال يقع في فخ "القسام" ويعترف بعدد قتلاه

غزة/ فلسطين أون لاين

أعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن اثنين من ضباطه قُتلا في عملية للمقاومة قرب محررة "نتساريم" وسط قطاع غزة أمس، فيما أصيب جندي بجراح خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، مقتل الجنديين رقيب عيدو افيف، (28 عامًا)، جندي في فرقة الإسناد مدرعات.

كما وقتل الرقيب احتياط كلكادين مهيري، (37 عامًا)، من بيتاح تكفا، جندي بلواء كرميلي. كلاهما سقطا خلال معارك وسط قطاع غزة.





وأشارت إلى، أن إضافة لمقتل اثنين من جنود الاحتلال في عملية "نتساريم" أمس، أصيب 4 جنود آخرين في نفس العملية، أحدهم بجراح خطيرة.

وفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال بشكل رسمي، مقتل 608 ضباط وجنود "إسرائيليين" منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 263 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة

"يشار إلى أن كتائب القسام أعلنت بالأمس انها استهدفت مجموعة من جنود العدو في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة".

وعقب إعلان القسام عن الهجوم، على قوات الاحتلال المتواجدة في المحور، الفاصل بين شمال وجنوب القطاع، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن ما وصفته بالحدث الصعب، في المنطقة المشار إليها.

ولفتت مواقع عبرية، إلى أن عددًا من جنود الاحتلال، تعرضوا لإصابات خطرة، فيما بثت مواقع لقطات لهبوط طائرة مروحية كبيرة، في أحد مستشفيات عسقلان، لنقل عدد من المصابين.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن الفرقة 99 أمس تسلمت مهامها، واليوم أجهزت المقاومة على جنديين قتلى وأصابت 8 جنود أخرين من هذه الفرقة. وفق تقديرات أولية.

كما ذكرت مصادر محلية، أن حدث أمني وقع لجنود الجيش "الإسرائيلي" في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، وجرى نقل إصابات للمستشفيات "الإسرائيلية" عبر المروحيات، التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتى الآن.



وأورد موقع حدشوت بزمان العبري: خبر عاجل في مضمونه "عيد حزين!. التفاصيل لاحقا".

يشار إلى أن منطقة نيتساريم، دخلها جيش الاحتلال، في الأيام الأولى للعدوان على غزة، وهي منطقة شبه زراعية فارغة، كانت تتواجد فيها مستوطنة نيتساريم سابقا، قبل أن يفككها الاحتلال، مع انسحابه من من القطاع عام 2005.

وأقدم الاحتلال، على شق طريق من شرق القطاع إلى غربه، ليصل البحر، في هذه المنطقة، ليقطع شارعي صلاح الدين وسط القطاع والرشيد على بحر غزة، لفصل الشمال عن الجنوب.

وخلال الايام القليلة الماضية، تصاعدت ضربات المقاومة، ضد تواجد الاحتلال في هذه المنطقة، والتي يصر الاحتلال على البقاء فيها لإبقاء