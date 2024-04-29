قصَّة الجدَّة نايفة.. حين تُركَت لوحدها ثمَّ أحرقها جنود الاحتلال وهي على سريرِها !

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

استغرق الأمر من عائلة نايفة رزق السودّة أسبوعين مؤلمين لاكتشاف ما حدث للجدة الحبيبة بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي لمنزلها.

حين عثر على المرأة الفلسطينية البالغة من العمر (92 عامًا)، والتي كانت تعاني من مرض الزهايمر، كومة من العظام المتفحمة على سرير حفيدتها المحترق، بحسب ابنتها.

وكانت الجدة قد فصلت عن عائلتها على يد جنود إسرائيليين أثناء هجومهم على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في منتصف شهر مارس/آذار، غرب مدينة غزة.

فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي عمارة "الصلاح 3" غرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة يوم 21 مارس/ آذار، وأجبر سكانها على الإخلاء قسرًا تحت تهديد السلاح، ومن بينهم عائلة نايفة رزق النواتي (السودة) التي تعاني من مرض الزهايمر ولا تستطيع المشي أو الكلام.

وروت ابنتها مها النواتي لموقع "ميدل إيست آي" تفاصيل ما جرى ليل الخميس 21 مارس/ آذار الجاري، وقالت: "نعيش جميعًا في مبنى واحد يتكون من شقق مختلفة، وكان لدى والدتي شقتها الخاصة. لكن خلال الحرب، انتقل أخي وزوجته وأطفاله للعيش معها في شقتها".

وتردف للموقع: "لقد اعتادوا (عائلة شقيقها) أن يأخذوها معهم في كل مرة يضطرون فيها إلى الإخلاء. فعندما غزت القوات الإسرائيلية منطقة الشفاء، أخذها أخي وعائلته وانتقلوا إلى منزل أختي في حي التفاح شرق غزة؛ وعندما اجتاحت إسرائيل حي التفاح، انتقلوا جميعًا مع أختي إلى منطقة الشفاء".

لكن ليل 21 مارس، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الأسرة الساعة الثانية فجرًا، فلم يتمكنوا بالتالي من الإخلاء أو التحرك إلى أي مكان، بحسب ما أكّدت النواتي.

المواطنة الفلسطينية نايفة رزق النواتي

وتتابع مها النواتي ابنة الحاجة نايفة: "نريد فقط أن نعرف ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد أخذها بالفعل، أو إذا كانت قد تركت وحدها في المنزل، نريد أن نعرف أي شيء عنها".

وكان المبنى الذي اقتحمته قوات الاحتلال مليئًا بالنازحين، وعندما دخل الجيش فصل الرجال عن النساء ثم اعتقلوا الرجال وأبقوهم خارج المبنى، بينما أمروا النساء بالإخلاء إلى الجنوب.

لكنهم لم يتمكنوا من العودة إلى المبنى لمعرفة ما إذا كان قد تم إخراج الجدة قبل أن تشتعل فيه النيران.

وفي 1 إبريل/نيسان، انسحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة ووصلت الأسرة أخيرًا إلى المنزل وعثرت على بقايا الجدة التسعينية نايفة السودة متفحمة.

ورغم أنه لم يكن واضحًا ما حدث في لحظاتها الأخيرة، إلا أن الأسرة "شعرت بصدمة عندما تصورت أنها أحرقت حية"، بحسب ابنتها مها النواتي.

وقالت نواتي لموقع ميدل إيست آي إنه بمجرد انسحاب الإسرائيليين، هرع شقيقها وشقيقتها وأطفالهما إلى المبنى للعثور على أي آثار لوالدتهم. في البداية، لم يجدوها في المنزل، بما في ذلك في غرفة المعيشة وغرفة النوم، حيث احترق سريرها.





“دخل [أخي وأختي] غرفة نوم ابنة أخي؛ قالت نواتي (69 عامًا): “كان سريرها متفحما، وبقايا عظام والدتها كانت هناك”.

"لم يتبق سوى عدد قليل من العظام. وتحولت عظام أخرى إلى رماد، وفي أيامها الأخيرة، كانت أمي ضعيفة للغاية، لذلك لم يتبق الكثير من العظام. لقد جمعوهم وأخذوهم إلى الخارج”.

لفت الأسرة عظام أمها بقطعة قماش بيضاء ودفنتها بالقرب من حفيدها البالغ من العمر (22 عامًا) والذي استشهد على يد الجيش الإسرائيلي في بداية الهجوم الإسرائيلي.

"كيف يمكنهم تركها؟"

منذ بداية الحرب الإسرائيلية واسعة النطاق على غزة، وحصار الجيش لمناطق مختلفة من القطاع، لجأت العديد من العائلات إلى دفن قتلى الهجمات الإسرائيلية داخل منازلهم، أو في الشوارع أو الحدائق العامة والأراضي الزراعية القريبة من مساكنهم.

وقد تحمل الكثيرون البقاء في نفس المنزل مع جثث أفراد أسرهم التي بدأت تتحلل، ولم يتمكنوا من فتح النوافذ أو الأبواب لدفنهم في الخارج، خوفًا من النيران الإسرائيلية القريبة.

ومع انسحاب الجيش من بعض المناطق، تم اكتشاف عشرات المقابر الجماعية، التي حفرها السكان أو القوات، بما في ذلك في مستشفيي الشفاء والناصر، وهما أكبر مرفقين طبيين في غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني حتى الآن أكثر من 700 جثة من المستشفيين.

العديد من الجثث التي تم انتشالها مؤخرًا من المقابر الجماعية أو المباني التي تعرضت للقصف، كانت متحللة تمامًا، ولم يتبق منها سوى هياكلها العظمية.

فكرة أنه لم يتبق سوى عدد قليل من العظام من والدتها لا تزال تطارد نواتي، التي تبعد مئات الأميال عن قبرها.

"حتى هذه اللحظة، لا أستطيع التوقف عن التفكير فيما فعلوه. لماذا؟ كيف يمكن أن يتركوها قبل أن يحرقوا المنزل؟” قال نواتي.

"كانت والدتي تساعد الآخرين دائمًا، لذلك أنا متأكد من أن الله أخذها إلى مكان أفضل."