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اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يصعّد انتهاكاته في الضفة الغربية

29 ابريل 2024 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات انتهاكاته بالضّفة الغربية، من خلال شن حملات الاقتحام والمُداهمة بشكل يومي، وسط عمليات اعتقال تعسفية للمواطنين.

في رام الله، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم مداخل قرية المغير شمالي رام الله، الأمر الذي أدّى إلى عرقلة حركة المواطنين في القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر مالك شرق رام الله، وداهمت منازل المواطنين، وصادرت إحدى المركبات المدنية.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين جميل السخن ومصطفى الشيباني.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة، وشنت حملات مداهمة لمنازل المواطنين، وانسحبت منه دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، وسط مداهمات واسعة لأحياء القرية، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

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#اعتقالات #الحرب على غزة #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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