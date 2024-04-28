دبلوماسي "إسرائيلي" يتهم بايدن بدعم التحرك لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

غزة / فلسطين أون لاين

تتزايد المخاوف لدى "تل أبيب" من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال الأسبوع المقبل، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، فيما اتهم دبلوماسي إسرائيلي إدارة جو بايدن بدعم هذا التحرك.

فيما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التحرك ضد نتنياهو وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، وإصدار مذكرات اعتقال دون دعم علمي أو تكتيكي من الولايات المتحدة.

المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي، تساءل: "أين بايدن؟.. لماذا هو هادئ بينما من المحتمل أن يتم إلقاء إسرائيل تحت الهاوية؟".

والجمعة، قلّل نتنياهو من جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، أو ضد أي من مسؤولي حكومته، قائلاً إن "قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل".

لكنه قال إنه "رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه يجري تحقيقاً في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وغزة والقدس.

يشار إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، لكن السلطة الفلسطينية وقعت على الانضمام في 2015، وعلى هذا النحو، خلصت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها تتمتع بالاختصاص القضائي للفصل في القضايا المتعلقة بتلك الأراضي.

كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، عن مخاوف "إسرائيلية" متزايدة لاحتمالية إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة الاحتلال، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة 12 العبرية، إن عدة رسائل وصلت إلى مكتب نتنياهو تشير إلى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار

بحسب القناة "من المرجح إصدار مذكرات الاعتقال المتوقعة على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى تصريحات دولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، بالإشارة إلى الحرب المدمرة على غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة".

كما أشارت إلى أن "المختصين ورجال القانون الذين حضروا الاجتماع الطارئ المحدود بمشاركة وزراء: الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والعدل ياريف ليفين، والخارجية إسرائيل كاتس، حاولوا عرقلة القرار عبر بعض الإجراءات العاجلة في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة نفسها وأمام جهات سياسية نافذة، لكن يبدو أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها".

نتنياهو خائف ومتوتر

صحيفة "معاريف" نقلت عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إنّ نتنياهو "خائف ومتوتر بشكل غير طبيعي"، جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

الصحيفة أشارت إلى أنّ نتنياهو أجرى، خلال الأيام الماضية، عدداً مكثفاً من المكالمات الهاتفية مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه، وخاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما لفتت المصادر إلى أنّ نتنياهو يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس بايدن، للتحرك ضد إصدار المذكرة.

المصادر أكدت أن "نتنياهو يدرك أن مذكرة الاعتقال الدولية يمكن أن تجعله شخصاً مضطهداً، لذا فهو يستثمر في جهود إحباطها يومياً".

لا يمكن لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرات اعتقال دون علم إدارة بايدن