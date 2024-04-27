غضب "إسرائيلي".. مسؤول رفيع: بإمكاننا التوصل لاتفاق خلال أيام لولا نتنياهو

غزة / فلسطين أون لاين

اتهم مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الرغبة في إبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وبوضع العراقيل أمام إمكانية إتمامه.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية أمس الجمعة عن هذا المسؤول، الذي لم تذكر اسمه قوله: "نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، ويوجد الصعوبات، ويضع العراقيل".

وأشار المسؤول إلى أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق (مع الفصائل الفلسطينية) خلال الأيام القليلة المقبلة"، لكن "نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة (بخلاف العرض المقدم حاليًا من الجانب المصري) بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم هذا الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية "لأغراض سياسية".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس والاحتلال بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.