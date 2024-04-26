موجة حر ترهق أجساد النازحين في خيام جنوب قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

بدت معاناة المواطنين النازحين في مخيمات النزوح بمحافظات جنوب قطاع غزة تزداد مع اشتداد موجات الحر، مما ينذر باتساع انتشار الأوبئة والأمراض فيهم خاصة لدى الأطفال والنساء الحوامل.

وحث الدفاع المدني بغزة أبناء شعبنا النازحين الصابرين في الخيام، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة قدر المستطاع، والإكثار من شرب الماء، ومحاولة تهوية المكان .

وحول كيفية العناية بالأطفال خلال أيام الحر، دعا الدفاع المدني إلى ضرورة إبعاد الأطفال عن أشعة الشمس خاصة وقت ذروة الحرارة، والحرص على مسح أجسادهم بالماء البارد باستمرار.

وطالب الدفاع المدني، منظمة الصحة العالمية الإسراع لإنقاذ حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، والتدخل لايجاد أماكن بديلة عن الخيام، لاسيما وأن الأرصاد الجوية حذّرت من موجات حر شديدة متتالية خلال الأيام القادمة.

وأمس الخميس، أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى الإمارتي برفح، عن وفاة الطفلة ملك سائد اليازجي ( 5 أشهر ) داخل خيمة وسط رفح، جراء موجة الحر التي تضرب خيام النازحين في قطاع غزة.