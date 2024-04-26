غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط حملات تفتيش وتخريب لممتلكات المواطنين.

في نابلس، استهدف الشبان قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع بمحيط مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما أشعلوا الإطارات المطاطية عند مدخل المخيم، تزامنًا مع اقتحام كبير لمنطقة قبر يوسف وعدة أحياء بالمنطقة الشرقية بنابلس.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالي المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين، من بينهم المعلمة جهاد عبيدة نخلة (33 عامًا)، وهي أم لأربعة أطفال وحامل بالشهر الثالث، بالإضافة إلى الشابين أحمد مصطفى النوش، ومعاذ مأمون الرمحي.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوبي المدينة، ومداهمتها منازل المواطنين وتخريبها.

وعُرف من بين الشبان المعتقلين، الشاب أحمد جاسم عوض نزال، والشاب أسيد الزغلول.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح العمارات، وسط إطلاق الرصاص على المركبات وباتجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي المدينة، برفقة قوات خاصة، وداهمت منزل المواطن أشرف سليم وحطّمت محتوياته، وعملت على تفتيش جميع زواياه.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

في الخليل، داهم الاحتلال منازل عدد من المواطنين في المنطقة الجنوبية للمدينة، واعتقلت الشقيقين: أيمن وأنس صابر الزرو.