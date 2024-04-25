فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عملية نوعيّة".. "القسام" تستهدف موقع تجسس "إسرائيلي" وخبير عسكري يعلق

تفاصيل | الحيّة: نخوض مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار

حرب الإبادة الجماعية في يومها الـ 202.. جرائم الاحتلال متواصلة بغزة

"لواء ناحال" الإسرائيلي يغادر غزة بعد تلقيه ضربات المقاومة.. وهذه أبرز خسائره

السّنوار في شوارع غزة.. التقى المقاتلين "فوق الأرض" وتفقّد مناطق الاشتباك!

أبو زهري: الضغوط الأمريكية على حماس "ليس لها قيمة"

حزب الله يشنّ هجوماً جوياً على مقر لمدفعية الاحتلال وثكنة عسكرية

مقررة أممية تحذّر من خطة "إسرائيل" لإبادة الفلسطنيين وإخلاء الأراضى المحتلة

غزة.. العثور على جثامين لأطفالٍ "مقطوعة الأطراف" والعفو الدولية تدعو للتحقيق

أكاديميون في "تكساس" يضربون عن العمل بعد اعتقال طلاب تضامنوا مع غزة

"عملية نوعيّة".. "القسام" تستهدف موقع تجسس "إسرائيلي" وخبير عسكري يعلق

25 ابريل 2024 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
...
rd-2-1711222860.webp
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الخميس، استهداف موقع تجسس تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في منشور عبر منصة "تلغرام"، إنها استهدفت موقعًا إسرائيليًا مستحدثًا للمراقبة والتجسس شرق جحر الديك بقذائف الهاون.

وفي سياق متصل، قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن معرفة فصائل المقاومة بمسار القوات الإسرائيلية التي يتم إيقاعها في كمائن -يتم إعداداها بذخائر إسرائيلية غير متفجرة- تثير تساؤلات عن الطريقة التي تحصل بها على هذه المعلومات.

وعلق الخبير العسكري، على عملية القسام الأخير، بالقول: إن استهداف القوة الإسرائيلية في حجر الديك مؤخرا يعكس قدرة المقاومة على الرصد والتعامل السريع وبالأسلحة المناسبة التي لا تتطلب مواجهة مباشرة تجعل مقاتلي المقاومة مكشوفين لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأكد الفلاحي في تحليل للجزيرة، أن سحب لواء ناحال الإسرائيلي من قطاع غزة يؤكد أن الألوية النظامية في الجيش الإسرائيلي أنهكت من المعارك فضلا عن تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.

وعن الذخائر الإسرائيلية غير المتفجرة التي تستخدمها المقاومة، قال الفلاحي إن المقاومة استخدمتها أكثر من مرة خلال الحرب بعد إعادة تشغيلها عبر الهندسة العكسية.

لكن السؤال -بحسب الفلاحي- يدور حول الطريقة التي تعرف بها المقاومة بتحرك القوات الإسرائيلية في مناطق بعينها، وتقوم بتفخيخها بهذه الذخائر غير المتفجرة رغم ضخامة حجمها.

وفيما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي إلى منطقة المغراقة وسط القطاع، قال الفلاحي إنه يعكس شعور الإسرائيليين بوجود خطر على القوات الموجودة في محور نتساريم.

#غزة #القسام #جحر الديك #وسط غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة