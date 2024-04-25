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منذ السّابع من أكتوبر.. 8455 حالة اعتقال في الضّفة الغربية

25 ابريل 2024 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان في الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير وهيئة الأسرى في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم،  12 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون".

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن عمليات الاعتقالات تركزت في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، والقدس.

وأكدت ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (8455) أسيرًا.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن

ولفتت إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته ضد الأسرى، بدءًا من لحظة الاعتقال التي يتخللها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات الاقتحامات والمداهمات الواسعة في منازل المواطنين.

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