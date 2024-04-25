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بالفيديو والصور اعتقالات واقتحامات متواصلة في الضفة الغربية

25 ابريل 2024 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملات اقتحام ومداهمة في عدة مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللها اعتقالات لعدد من المواطنين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، منذ فجر اليوم حتى الصباح، أحياء وشوارع المدينة، وسط إطلاق رصاص بشكل مكثف تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة شاب بجروح خطيرة جدًا، ارتقى على إثرها بعد ساعات.

وأعلن مصدر طبي ارتقاء الشهيد خالد عرقاوي (16 عامًا) جراء تعرضه لإطلاق نار في الصدر من قبل قوات الاحتلال المُقتحمة لمدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة غربي المدينة، وداهمت منزل الأسير أيسر البرغوثي، وسلمت عائلته قرارًا بإخلاء المنزل لهدمه. 

كما داهمت قوات منزل الاحتلال منزل المواطن خالد الخاروف وعمدت إلى تفتيشه وتخريبه.

في نابلس، اندلعت مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة شاب "18 عامًا"  بالرصاص الحي بالقدم.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، نفّذت فيها عمليات تفتيش وتخريب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرق المدينة، وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فرعون، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم:  الشاب حمادة محمود أبو عيشة، المسن يحيى السيد، والشبان عمر اللبدي، وعبد الله أبو حليب وخالد جوابرة.

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