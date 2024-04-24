الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

أكد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر حتى فجر اليوم الأربعاء إلى 8445 أسيرًا.

وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك إلى أن الاحتلال اعتقل، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء 15 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت أن حملات الاعتقال توزّعت على محافظات جنين، نابلس، رام الله، الخليل، والقدس.

وقالت مؤسسات الأسرى، إن جيش الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وذكرت أن حصيلة الاعتقالات تشمل الأسرى الذين اعتقلوا من منازلهم، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويُشار إلى أن الاحتلال يُواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 201 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية.

كما ترفض سلطات الاحتلال، وإدارة مصلحة السجون تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.