"الدوري الليبي" الوجهة الجديدة للاعبي غزة في ظل الحرب الشرسة

غزة/فلسطين أون لاين

بات الدوري الليبي وجهة لاعبي غزة الجديدة، في ظل توقف النشاط الرياضي، بسبب الحرب الشرسة من قبل الاحتلال الصهيوني على القطاع المحاصر، وانعدام الأفق المستقبلي للرياضة في غزة.

وفتح لاعب خط وسط الصداقة توفيق البيك الباب لاستقطاب اللاعبين للدوري الليبي، بعدما برز بشكل لافت مع فريقه الجديد، مما جعل وكلاء اللاعبين يتطلعون للتعاقد مع لاعبي غزة.

وانتقل بعد البيك اللاعب طارق أبو غنيمة مهاجم فريق شباب رفح وهداف الدوري في غزة، لفريق برانس الليبي أحد أندية دوري الدرجة الأولى، حيث تعد هذه التجربة الاحترافية الثانية للاعب، بعدما لعب لفترة قصيرة مع فريق بتروجيت المصري.

وطلب أحد الوكلاء من بعض اللاعبين في غزة أشرطة فيديو خاصة بهم، لتسويقهم في الدوري الليبي، حيث من المتوقع ظهور عدد من اللاعبين مع أندية ليبية خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، غادر اللاعب إبراهيم أبو عمير مدافع فريق خدمات رفح والمنتخب الأولمبي قطاع غزة، متوجهًا لجمهورية مصر العربية، حيث تلقى اللاعب عرضًا من أحد الأندية الليبية، كما وسيخوض اختبارات مع أندية مصرية.

وخرج من غزة خلال الفترة السابقة عدة لاعبين منهم محمد الغزاوي وإحسان أبو دان وجمعة الهمص وخالد النبريص، حيث عاد الأخير لصفوف فريقه الإسماعيلي المصري، بعدما حصل على قرار من المحكمة الرياضية الدولية بفسخ تعاقده والحصول على حقوقه المالية.

وظهر خلال الفترة السابقة لاعب فريق غزة الرياضي والمنتخب الأولمبي عمرو رزق "21" عاما، في تدريبات فريق الأهلي المصري، حيث ذكرت وسائل إعلامية تعاقد النادي المصري مع اللاعب بعد خضوعه لاختبارات خلال الفترة السابقة.