غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 200 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلا وقد مارسه ضد العائلات الآمنة، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وتجويع الصّامدين المرابطين في شمال غزة وصولًا إلى قصف المستشفيات واقتحامها وارتكاب مجازر دامية بحق الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وفي أحدث إحصائية لعدد الضحايا، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 34183 شهيدًا، و77143 إصابة.

التطورات الميدانية الأخيرة

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب النصيرات.

وشن طيران الاحتلال غارة على أرض زراعية شرق الزوايدة وسط قطاع غزة.

في خان يونس، وصلت إصابة خطيرة إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء استهداف مدفعية الاحتلال منزل بمنطقة حي أبو طعيمة شرقي بلدة عبسان الكبيرة جنوبي خانيونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل طواقم الإنقاذ عملية انتشال جثامين شهداء من المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس.

في شمال قطاع غزة، شن طيران الاحتلال عدة غارات على بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه منزل كان يتواجد فيه شبان أثناء انتظارهم وصول المساعدات في المناطق الغربية لبيت لاهيا.

وواصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماصية حتى صباح اليوم

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، المناطق الشرقية للمدينة جنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ البحر في مدينة خانيونس. كما واصلت مدفعيات الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة جنوبي القطاع.

في المحافظة الوسطى، واصل الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء، قصفه على عدة مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم المغازي وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها صوب سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع غارة أخرى على جنوب شرق مخيم البريج.

كما تواصل القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقة في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، ما أدّى إلى اندلاع حريق كبير.

وشنّ الطيران الحربي الصهيوني عدة غارات تجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب المدينة.

في شمال قطاع غزة، شنّت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على شمال غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، تزامنًا مع غارات متواصلة على منازل المواطنين في المناطق الغربية للمدينة.

وصباح اليوم، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق وسط بلدة بيت حانون، وأجزاء متفرقة من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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