اليوم الـ 198.. شهداء في "مجازر دامية" برفح والنصيرات وغارات متواصلة على قطاع غزة

مع دخول حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، يومها الـ198، واصل جيش الاحتلال، استهدافه لبيوت الآمنين ومراكز نزوحهم في مناطق متفرقة من القطاع، مخلفاََ عشرات الشهداء والجرحى .

وقالت "صحة غزة" في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 198 على قطاع غزة، إن 48 شهيدًا و79 إصابة وصلت المشافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و97 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و980 مصابًا بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

* وفي أحدث التطورات الميدانية، واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، اليوم الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين.

فيما ارتفع عدد الشهداء جراء قصف منزل عائلة عبد العال إلى 20 شهيدًا، بينهم 15 طفلاً و5 نساء وإصابة آخرين بجروح مختلفة، شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن متوسط عدد الشهداء برصاص الاحتلال في غزة يوميًا يصل إلى 172 شهيدًا منهم 70 طفلًا، ويوجد 11 ألف مفقود تحت الأنقاض في قطاع غزة.

واستشهد 16 مواطنًا على الأقل بينهم 9 أطفال، فجر اليوم الأحد، جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 8 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأتان، في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم 4 أطفال، وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح.

وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 3 مواطنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بانتشال طفلة جريحة من بين الركام بعد قصف منزل عائلة عبد العال بشارع جورج بحي الجنينة شرق رفح، حيث كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منزل عائلة "عبد العال" ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في أرض زراعية بخربة العدس شرق رفح، بعد قصفها بصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة.

ومع الساعة الصباح الأولى لليوم الأحد، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أما في خانيونس، أعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثث 50 شهيدًا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

