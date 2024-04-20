محلل "إسرائيلي": فراغ "سياسي" و"استراتيجي" في حكومة نتنياهو وحرب غزة أكبر دليل

غزة - فلسطين أون لاين

وجّه المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" العبرية تسفي برئيل، اتّهامات مباشرة لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بأنها لا تعمل وفق استراتيجية واضحة منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال برئيل، إن الهجوم على إيران كان عشوائيًا وغير منظم " جاء كالعادة خلال السير"، تمامًا كما هو الهجوم الكبير على غزة.

وأوضح أن الحرب على غزة جاءت في ظل فراغ سياسي واستراتيجي، وبدون خطة لـ"اليوم التالي" وخطة خروج، ومن خلال سلوك من اليد إلى الفم".

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو لم تطبّق أيًا من الاتقافيات القديمة القائمة على دور الحكومة بتحديد مصالحها ودراسة التهديدات التي تواجهها، والتي يتم من خلالها بناء استراتيجة "واضحة" لطريقة عملها.



وتابع برئيل: " الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال محمد رضا زاهدي، ومن ثم الرد على الرد الإيراني الذي لم تتوقعه الحكومة أصلا، يوضّح مدى غياب الاستراتيجية في حكومة نتنياهو".