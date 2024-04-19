حماس تُدين استخدام أمريكا لـ"الفيتو" ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

غزة - فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) في وجه مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية، الداعي إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُصرُّ على الوقوف ضد شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، ووقوفها الكامل إلى جانب الاحتلال، رغم تأييد اثنتي عشرة دولةً لقرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية بموقفها هذا تضع نفسها مع الكيان الصهيوني النازي في عزلة عن الإرادة الدولية التي تقف مع شعبنا وحقوقه المشروعة.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوُز الإرادة الأمريكية، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني، وحقه المشروع في تقرير مصيره.

أمس الخميس، استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو)، لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوًا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.