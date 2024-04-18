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خاص مستشار أردوغان لـ"فلسطين أن لاين": إجماع دولي بهزيمة "إسرائيل" في غزة

18 ابريل 2024 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي لشؤون حقوق الإنسان والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إن الرؤية العامة لدى المجتمع الدولي بدأت تتبلور بعد سبعة أشهر، بأن "إسرائيل" هُزمت في تحقيق أهدافها بغزة، وغير قادرة على تلبيتها.

وأكد أقطاي في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، أنّ هذه الأشهر حظيت "إسرائيل" فيها على دعم دولي غير مسبوق، ومع ذلك تعتقد أطراف كثيرة وازنة بما فيها من حلف النيتو والأطلسي، بأن "إسرائيل" فشلت ولم تحقق الأهداف، واستمرارها في الحرب بات أمرًا عبثيًا.

وفي السياق، أكدّ أن تركيا أبلغت أطراف عدة أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية بل هي تنظيم مقاوم، وفق ما أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "هذا الموقف بات واضحًا ومعلنًا معروفًا، حتى لأطراف في الناتو التي تعد تركيا جزءًا منه".

وذكر أقطاي أنّ الموقف الغربي يتصادم مع موقف تركيا؛ "لكننا أكدنا موقفنا السابق والراهن، بأن حماس لم ولن تكون إرهابية".

وشدد على أن بلاده تعمل مع أطراف مختلفة لوقف العدوان على غزة؛ "لا يزال الوضع يتجاوز حدود أنقرة؛ لكنها بدأت باستخدام أوراق، ومتجه لاستخدام أخرى أكثر قوة في قادم الأيام؛ طالما لم تتوقف الحرب".

وأكد أقطاي أنه لا يمكن لأحد أن يتنازل عن فكرة وقف الحرب الإجرامية والإبادة التي تتعرض لها غزة، أمام مسمع ومرأى المجتمع الدولي.

#تركيا #الحرب على غزة #أوردوغان #طوفان الأقصى

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