فلسطين: لا بديل عن وكالة "الأونروا" ولا بد من الضغط لوقف حرب "التجويع" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

دعا ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة زياد أبو عمرو، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لعدم التعرض لموظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتقديم الدعم الكافي لمواصلة عملها "الإغاثي" في قطاع غزة.

وقال أبو عمر، في كلمة له خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، إن حملات التشهير التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد "أونروا" ليست جديدة، وتهدف إلى إلغاء دورها ومهامها المتمثلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وناشد المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال بشكل حاسم لوقف تجويع الشعب الفلسطيني، واحترام قوانين الأمم المتحدة.

وشدد أبو عمرو على أنه لا يوجد بديل عن وكالة أونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنها المنظمة الأممية الوحيدة التي تجمع بين الإشراف الدولي وخدمة الشعب الفلسطيني.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا ، إثر مزاعم وادّعاءات الاحتلال "الإسرائيلي" بأن عددًا من موظفي "الأونروا" شاركوا في أحداث يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في آذار/ مارس الماضي، تراجعت بعض الدول عن قراراتها إزاء المؤسسة الأممية، وأعلنت استئناف تمويلها المادي.