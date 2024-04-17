"طوفان الأقصى" تكبّده خسائر باهظة.. 60 معاقًا يوميًا في صفوف جيش الاحتلال بمعارك غزة

غزة - فلسطين أون لاين

استقبلت شعبة تأهيل جنود جيش الاحتلال المصابين والمعاقين 7209 جريحة وجريح منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتطور لدى 2111 (30%) منهم أزمات نفسية، وردود فعل عقلية مختلفة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن حوالي 60% من أولئك الذي تطورت لديهم أزمات نفسية، وعددهم 1267، كانت الإصابة النفسية هي الإصابة الأساسية، ويُقدر أن يتم خلال العام الحالي استيعاب قرابة 8000 مصاب جديد يواجهون أزمات نفسية في شعبة تأهيل الجنود، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن شعبة تأهيل الجنود المصابين تستعد لاستيعاب 20 ألف مصاب جديد حتى نهاية العام 2024 الجاري، وبينهم 8000 جندي (40%) تطورت لديهم أزمات نفسية، مثل الهلع، الكآبة، ما بعد الصدمة، صعوبات بالتأقلم، صعوبات بالتواصل، أمراض نفسية وما شابه، وفقا للبيان، وأن عددهم قد يرتفع إلى 10 آلاف.

وأضاف البيان أن الفترة بين عيد الفصح اليهودي ويوم إحياء ذكرى الجنود "الإسرائيليين" القتلى في الحروب يتوقع أن تكون حساسة بشكل خاص بالنسبة للجنود الذين يواجهون أزمات نفسية، واحتمال أن تشتد أزمتهم النفسية.

60 معاقًا يوميًا في صفوف جيش الاحتلال

ووفق شعبة إعادة التأهيل، فإن قسم إعادة التأهيل يستعد لاستقبال نحو 20 ألف مصاب جديد بنهاية 2024، بينهم مصابون بأعراض نفسية منها القلق واكتئاب ما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والتواصل.

وفي السياق، قال موقع "والا" العبري، إن "تل أبيب" تسجل يوميًا 60 معاقًا جديدًا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، كما أشار الموقع إلى اعتراف الجيش بإعاقة أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية حربه على غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

وذكرت أنه "من بين هؤلاء المعاقين حوالي 60 بالمئة مصابون بالأطراف، بما فيها عمليات البتر، ونحو 10 بالمئة إصابات في الأعضاء"، منوهة إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النوم ارتفعت من 18.7 بالمئة بالصيف الماضي إلى 37.7 بالمئة، أي بزيادة 101 بالمئة.



وقال موقع "واللا" العبري إن "الإبلاغ عن المعاناة من ضغوط عالية ارتفع إلى 43.5 بالمئة في أثناء الحرب، بزيادة نحو 78 بالمئة"، مضيفا أن مسؤولين أفادوا بزيادة في غياب الموظفين، ونقص ملاجئ الطوارئ، وزيادة الشعور بالتوتر في أثناء العمل منذ بداية الحرب.



وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود، وأصيب 3 آلاف و219 منذ بداية الحرب عل غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود وجُرح 3 آلاف و219 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.