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تزن "نصف" طن.. "الأونروا" تعثر على قنابل "غير متفجرة" في مدارس خان يونس

17 ابريل 2024 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الثلاثاء، أنها عثرت على قنابل غير منفجرة، تزن نص طن في مدارس في غزة.

وأكدت "الأونروا" في بيان لها، أن وكالات الأمم المتحدة قادت “مهمة تقييم” في خان يونس بعد انسحاب القوات "الإسرائيلية" من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن الفرق الأممية عثرت على قنابل بوزن 450 كيلو غرام داخل المدارس التابعة لها، بالإضافة إلى عدد كبير من الذخائر والعبوات التي لم تنفجر.

وقالت الوكالة، إن "آلاف النازحين يحتاجون إلى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصًا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن "تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعواما عدة".

وقال رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تشارلز بيرش في بيان في وقت سابق من هذا الشهر، "نحن نقدّر أن البدء بتطهير غزة يتطلب نحو 45 مليون دولار".

وفي 7 إبريل الجاري، انسحبت قوات الاحتلال من خانيونس بعد أربعة أشهر من التوغل الواسع، نفذت خلالها عمليات تدمير واسعة للمنازل والبنى التحتية إلى جانب القصف العنيف وقتل آلاف المواطنين.

ولليوم الـ 194 على التوالي، يواصل الاحتلال الصهيوني حربه التدميرية على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 33843 شهيدًا، و76575 جريحًا.

#خان يونس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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