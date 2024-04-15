الأمم المتحدة تؤكد: الاحتلال منع 41 % من بعثات المساعدات المنسّقة إلى شمال قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت الأمم المتحدة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" منع 41 % من بعثات المساعدات المنسّقة التابعة من الوصول إلى شمالي قطاع غزة.



وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 41 % من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها في الفترة ما بين 6 إلى 12 أبريل/ نيسان الجاري، منعها الاحتلال أو حظرها من الوصول إلى شمالي غزة.

وفي وقت سابق،ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات "الإسرائيلية" لا تزال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة على نحو سريع وفعال ومنتظم، وتفرض قيودًا أخرى بعد دخولها فيما يخص عمليات التوزيع والتسليم، وتعرقل دخولها على نحو شبه منتظم إلى مناطق شمال القطاع.

ومن جهته، حذّر "الأورومتوسطي" من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي الحالي على مخيم النصيرات للاجئين، والهجوم المحتمل على رفح من شأنه أن يزيد الأمور صعوبة وهو أمر مؤشراته بدأت منذ يومين بزيادة هائلة على الأسعار المرتفعة أساسًا للسلع القليلة المتوفرة.

وفي اليوم الـ 192، يواصل الاحتلال الصهيوني حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، عبر شن الغارات الجوية والمدفعية على كافة المناطق، بالإضافة إلى استخدام سلاح "التجويع" لمعاقبة أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء نتيجة الجوع والجفاف والشديد.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، لعدد الضحايا نتيجة الحرب "الإسرائيلية" على غزة، فقد ارتقى منذ 7 أكتوبر أكثر من 33726 شهيدًا، وأصيب ما يتجاوز الـ 76371 آخرين.