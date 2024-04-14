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حماس: رد إيران على قصف إسرائيل قنصليتها بدمشق "حقا طبيعيا"

14 ابريل 2024 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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حماس: رد إيران على قصف إسرائيل قنصليتها بدمشق "حقا طبيعيا"

اعتبرت حركة المقومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، الرد العسكري الإيراني على (إسرائيل) "حقا طبيعيا" لطهران بعد استهداف تل أبيب لبعثتها في العاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت حماس في بيان لها بعد أن أعلنت إيران شن هجوم شامل على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية: "نعتبر العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل (إسرائيل)، حقا طبيعيا وردا مستحقا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عددٍ من قادة الحرس الثوري فيها".

وأكدت على "الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية".

ودعت الحركة "الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى (7 أكتوبر)، ولحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن مساء أمس السبت أن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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