غالبيتهم أطفال ونساء.. الاحتلال يرتكب 6 مجازر في يوم واحد بـ "مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أفاد الإعلام الحكومي بأن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد النَّازحين والمدنيين غالبيتهم أطفال ونساء في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات (وسط قطاع غزة) خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 19 شهيداً وأكثر من 200 جريح.

وأوضح الإعلام الحكومي، في بيان صحفي، بأن جيش الاحتلال قد نفَّذ عدة جرائم قصف في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وهذه الجرائم هي: قصف مدرسة النصيرات المشتركة، وقصف مدرسة بنات النصيرات، وقصف مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية، وقصف منازل عائلات عاشور ونصار والطويل وقشلان، إضافة إلى قصف عدة منازل أخرى بالمدفعية، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيي شهداء الأقصى والعودة.

وأدان البيان، استمرار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب هذه المجازر المستمرة التي راح ضحيتها النازحين والمدنيين والأطفال والنساء، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجريمة والتي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وحمَّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدَّولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب الاعلام الحكومي كل دول "العالم الحر" بوقف هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الوحشي لوقف عدوانه المستمر في محافظات قطاع غزة.

وفي تقرير منفصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من ألفين و970 مجزرة في غزة، بمعدل 16 مجزرة يوميًا، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح المكتب، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال 190 يومًا من "حرب الإبادة الجماعية" على القطاع "2.973 مجزرة"، راح ضحيتها "40 ألفًا و686 شهيدًا ومفقودًا، بينهم 14 ألفًا و560 طفلًا و9 آلاف و582 امرأة".

وأشار إلى، "مقتل 485 شخصًا من الطواقم الطبية و66 من الدفاع المدني و140 من الصحفيين، إضافة إلى وفاة 30 طفلا نتيجة المجاعة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" عدوانًا وحشيًا على غزة خلّف عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية. كما وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".