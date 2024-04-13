قطعان المستوطنين يهاجمون المنازل والممتلكات في الساوية وقصرة جنوب نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

هاجم مستوطنون صهاينة، اليوم السبت، قرية الساوية وبلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية.

وأشارت إلى أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل، وهاجموا المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

بدوره، أفاد الناشط في مواجهة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مستوطنين مسلحين، هاجموا المواطنين في الجهة الجنوبية والشرقية من بلدة قصرة.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار صوب المنازل وأحرقوا محلًا تجاريًا، فهب أهالي البلدة للتصدي للهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص، بحسب ما نقلت وكالة "وفا".