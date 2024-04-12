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حرم الرئيس الراحل مُرسي تقدّم العزاء للقائد هنية وتؤكد: النّضال في معارك التحرير غالٍ ونفيس

12 ابريل 2024 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قدّمت حرم الرئيس المصري الراحل (محمد مرسي "رحمه الله") السيدة نجلاء مرسي (محمود)، واجب العزاء، عبر اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس القائد إسماعيل هنية⁩، عقب استشهاد ثلاثة من أبنائه وثلاثة من أحفاده إثر عملية إجرامية نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني النازي في قطاع غزة، قبل يومين.

‏وأكدت السيدة نجلاء مرسي خلال اتصالها، أن النضال في معارك التحرير غالٍ ونفيس.

 وقالت: إن " أسرة الرئيس -رحمه الله- إذ تقدم التعازي فإنها تبارك وتهنئ السيد هنية أن كرم الله أسرته بشرف الشهادة وكرامة الشهداء الذين يسبقوننا إلى الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله".

ودعت  لأسر الشهداء بالثبات، وتمنّت الشفاء للمصابين، سائلةً الله أن يجعل هذه الأيام المباركة نصراً للشعب الفلسطيني و ثباتاً لأهل غزة وأن يوحد صف المسلمين ويجمع كلمتهم.

واغتال جيش الاحتلال، مساء الأربعاء الماضي، 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في قصف استهدفهم بمدينة غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن أبناء هنية، كانوا يستقلون مع عدد من أحفاده سيارتهم، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، لحظة استهدافهم من قبل طائرة للاحتلال ما أسفر عن استشهادهم.

وأفاد شهود عيان، بأن أفراد عائلة هنية كانوا يتجولون لتهنئة سكان مخيم الشاطئ وأقاربهم بحلول عيد الفطر.
 

#محمد مرسي #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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