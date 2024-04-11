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خاص الأشعل لـ "فلسطين أون لاين": استشهاد أبناء هنية محاولة "بائسة" لانتزاع مواقف حماس السياسية

11 ابريل 2024 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق د. عبد الله الأشعل، إن استشهاد أبناء القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، دليل على أنّ هذه القيادة في قلب المواجهة، وتكذّب كل المحاولات "الإسرائيلية" الرامية لاحداث الفرقة بين القيادة وشعبها.

وأضاف الاشعل في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين": "هنية اليوم يحظى على شرف تقديم أبنائه قرابين لأجل القضية".

وأوضح أن هذه الجريمة تستهدف النيل من قرارات حماس السياسية ومحاولة انتزاع مواقفها، وإخضاع قيادتها لشروط المفاوضات، "محاولات بائسة لن تنجح".

وتابع الأشعل: "هذه القيادة وعلى رأسها هنية تتسابق أساسًا في الشهادة، وهو رافق الشيخ أحمد ياسين لسنوات طويلة، وأوشك أن يستشهد معه أكثر من مرة".

وختم تصريحه قائلًأ: "هذا دليل صدق هذه القيادة وعزمها، ومحاولة لن تنال منه ولا من ارادته، و"إسرائيل" لا تعرف هنية ولا تعرف إصراره على الشهادة كما يتمسك برغبته في تحقيق آمال شعبه".

#إسماعيل هنية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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