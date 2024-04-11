غزة - فلسطين أون لاين

قال الوزير اللبناني السابق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، إن استشهاد أبناء القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "قدر القادة الأوفياء لشعوبهم، بأن يدفعوا الثمن كما يدفعه الناس".

وأضاف وهاب في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين": "كلام الأخ هنية تعبير عن هذا الموقف، وخير تعبير عن وقوف قادة الشعب الفلسطيني لجانب شعبهم في السراء والضراء".

وأوضح أن هذه الجريمة هي "تعبير عن المأزق الكبير لنتنياهو؛ نتيجة صمود شعبنا".

وتابع: "هذه الجريمة لن تفتّ من عضد القادة الكبار، ولا من مواقفهم السياسية، ولا من تجربتهم الزاخرة بالعطاء والتضحية والإقدام؛ بل تزيدهم قوة ومنعة واصرارًا على المضي حتى النهاية في طريقهم".