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أيمن نور لـ "فلسطين أون لاين": استشهاد أبناء هنية دليل أن هذه القيادة في مقدمة شعبها

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أيمن نور لـ "فلسطين أون لاين": استشهاد أبناء هنية دليل أن هذه القيادة في مقدمة شعبها

11 ابريل 2024 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال السياسي المصري البارز د. أيمن نور، إن استشهاد أبناء القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، دليل على أن هذه القيادة في مقدمة شعبها بتضحياته وآلامه، ويعكس مدى انتمائها لمشروع شعبها التحرري.

وأضاف نور في تصريح لـ "فلسطين أون لاين": "هنية لم يكن قائدًا سياسيًا يدير شعبه من غرف مكيفة؛ بل أثبت أنه ينتمي لهذا الشعب، وهو جزء أصيل من تضحياته، وأنه واحد منهم، وأنّ هذا الرجل الذي يتحدث بالسياسة لديه عمق كبير في التضحية لأجل شعبه".

وتابع: "هذه القيادة جديرة أن تقود شعبها، وأن تتقدم الصف في قيادة معركة الاستقلال لهذا الشعب".

وأكدّ أن هذه التضحيات يعكس ثبات هذه القيادة وإصرارها على المبادئ، وأنها لا ترضخ لشروط الاحتلال.

#إسماعيل هنية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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