الاحتلال يغتال 3 من أبناء رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بقصف في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

اغتال جيش الاحتلال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في قصف استهدفهم بمدينة غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن أبناء هنية، كانوا يستقلون مع عدد من أحفاده سيارتهم، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، لحظة استهدافهم من قبل طائرة للاحتلال ما أسفر عن استشهادهم.

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استشهاد ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية واثنين من احفادة في استهداف سيارة بغارة صهيونية في مخيم الشاطئ غرب مدينة #غزة، قبل قليل.

حازم .. أمير .. محمد



لا نامت أعين الجبناء اليهود #وسلام_الله_لشهداء#أبناء_القادة_شهداء pic.twitter.com/u6JCY2jyx4 — Alez Alez--العزبن عبدالسلام (@AlezAlez12) April 10, 2024

وأكدت، أن الهجوم تم بصاروخ أطلق من قبل طائرة مسيرة استهدفت السيارة بشكل مباشر وقتلت جميع من فيها، باستثناء طفلة وحيدة أصيبت بجروح متوسطة ونقلت إلى مستشفى المعمداني الذي يعاني نقصا في الموارد والكادر الطبي.

وفي أولى التعقيبات، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "الحمدلله الذي شرفني، باستشهاد ثلاثة من أبنائي مع عدد من أطفالهم، ليتلحقوا بكوكبة الشهداء من عائلتي التي وصل عددهم إلى 60 شهيدًا تقريبًا، نعم بدماء الشهداء وبجراحات الجرحى والآلام نصنع الآمال ونصنع الحرية والاستقلال لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وفي نوفمبر الماضي، استشهدت رؤى همام إسماعيل هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهي طالبة طب استشهدت بمجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق “عائلة شاهين” في قطاع غزة المحاصر.

ورؤى هنية هي طالبة في كلية الطب ضمن الجامعة الإسلامية في غزة، وحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واستشهدت جراء القصف الوحشي الإسرائيلي على أحياء القطاع الفلسطيني.



