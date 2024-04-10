بايدن يوجّه انتقادات لنتنياهو والبيت الأبيض يصرّح: لقد هدد الاحتلال بعواقب "وخيمة"!

غزة - فلسطين أون لاين

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بما يتعلق بالنهج الذي اتخذه في الحرب في غزة.

وقال بايدن في تصريحات لشبكة يونيفيجن التلفزيونية الأمريكية، الناطقة بالإسبانية، "أعتقد أن ما يفعله نتنياهو في حربه على غزة "خطأ"، لا أتفق مع نهجه"

ووجّه بايدن انتقادات عديدة لطريقة تعامل الاحتلال مع الحرب التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ 187 على التوالي.

كما وصف بايدن في تصريحات سابقة، القصف "الإسرائيلي" على غزة بأنه "عشوائي"، مشيرًا إلى أن أعمال الاحتلال العسكرية "مبالغ فيها".

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن الرئيس هدد في اتصال هاتفي مع نتنياهو بجعل الدعم الأمريكي للهجوم "الإسرائيلي" مشروط باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين، بعد مقتل سبعة من العاملين لدى مؤسسة "سنترال ورلد كيتشن" الإغاثية.

كما وجَّه بايدن إلى نتنياهو مطالب "يجب فعلها على الفور"، وهي فتح معبر بيت حانون شمال غزة، وميناء أسدود، أمام المساعدات الإنسانية، وزيادة كبيرة في الإمدادات التي تصل عبر معبر كرم أبو سالم.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فقد دعا بايدن "الإسرائيليين" إلى المطالبة بوقف إطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بكامل وصول جميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الانتقادات الدولية للاحتلال بسبب الحرب على قطاع غزة.

كما يواجه بايدن احتجاجات منذ شهور لنشطاء مناهضين للحرب ومسلمين وأمريكيين في جميع أنحاء البلاد، والذين يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وفرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال.

ولليوم الـ 187 على التوالي، يشن الاحتلال الصهيوني، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا آلاف المجازر الدامية، والتي خلّفت أكثر من 33 ألف شهيد وما يزيد عن 75 ألف جريح.