بينهم "قائد ميداني".. ارتقاء 3 شهداء في قصف صهيوني على الجنوب اللبناني

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر إعلام لبنانية، فجر اليوم الإثنين، استشهاد ثلاثة لبنانين بينهم قيادي في حزب الله جراء غارات "إسرائيلية" متفرقة على الجنوب اللبناني.

وقالت المصادر اللبنانية، إن "طيران الاحتلال استهدف السلطانية جنوب لبنان للمرة الأولى منذ بدء الحرب".

وأكدت أن الغارة الصهيونية "المتعمّدة، أدت إلى استشهاد 3 لبنانين بينهم، قائد ميداني في حزب الله.

ومن جهته، نعى حزب الله ارتقاء الشهيد علي أحمد حسين "عباس جعفر"، الذي ارتقى إثر غارة صهيونية على منزله في بلدة السلطانية جنوبي لبنان.

وبارتقاء الشهيد جعفر، يرتفع عدد شهداء حزب الله إلى 271 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وحزب الله، بعد اغتيال 3 مسعفين متطوعين في "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة العديسة جنوبي لبنان، مساء الإثنين الماضي.