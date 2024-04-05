بعد تسلّل "قوّة مشبوهة" لغزة.. فصائل فلسطينية تؤكد: اليوم التالي للحرب "شأن داخلي خالص"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، إن "شكل الحكم في قطاع غزة ومناطق السلطة الفلسطينية عموما واليوم التالي للحرب الإسرائيلية على القطاع، شأن فلسطيني خالص لن يسمح لأحد بالعبث به"،وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية بغزة، قبل أيام، عن ضبط "قوة مشبوهة" تسلّلت إلى القطاع.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في بيان صحافي، إن "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تابعت بقلق الأنباء التي تواترت عن محاولة قوة مشبوهة العبث في قطاع غزة، واطلعت على المعطيات المتوفرة حول وجود مخطط وأوهام للسيطرة على مناطق شمال القطاع بتنسيق مباشر مع الاحتلال".

وأضافت، "أي جهد يُبذل لإغاثة شعبنا يجب أن يكون وفق الأصول والقانون، وبالتنسيق مع الجهات المختصة التي تدير شئون القطاع، ومن غير المسموح لأحد تجاوز هذه القاعدة".

وأشارت إلى، أن "من يريد أن يهاجم غزة والمقاومة، ويسعى لأن يفرض نفسه كبديل في ظل حالة الاشتباك مع العدو فهو شريك للاحتلال ويأخذ اعتماده منه".

وشددت اللجنة في بيانها، على أن "اليوم التالي للحرب وشكل الحكم في القطاع خصوصًا، وفي مناطق السلطة عمومًا، هو شأن فلسطيني خالص لن يُسمح لأحد بالعبث به، ومن يجد في نفسه الجدارة الوطنية فليتقدم عبر صندوق الانتخابات".

والأحد، أعلنت الجبهة الداخلية في قطاع غزة تسلل ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات الفلسطينية العامة في مهمة رسمية عبر شاحنات المساعدات، بأوامر مباشرة من رئيس الجهاز ماجد فرج، في ما وصفتها بـ"عملية استخباراتية".

وذكرت أن "الأجهزة الأمنية في غزة تعاملت مع هؤلاء العناصر، وتم اعتقال 10 منهم وإفشال المخطط الذي جاؤوا من أجله".

وقالت إن "هدف هؤلاء كان إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وإنهم تسللوا بتأمين من جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي".