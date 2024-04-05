عبد الهادي لـ"فلسطين أون لاين": ملحمة "طوفان الأقصى" منطلقًا لتحرير القدس قريبًا

غزة - فلسطين أون لاين

قال ممثل حركة حماس في لبنان د. أحمد عبد الهادي، إن معركة "طوفان الأقصى"، هي منطلق لتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد عبد الهادي في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، أن هذه المعركة ستغير وجه التاريخ، ومنطلقًا لإحداث متغيرات كبرى لصالح المنطقة والقضية الفلسطينية بوجه الخصوص.

وأوضح أن يوم القدس العالمي، مثّل خطوة مهمة، في اعتبار القدس قضية جامعة لكل الأمة في كل الأعوام، وخاصة هذا العام الذي يشهد منطلقًا خاصًا في هذه المعركة.

وذكر عبد الهادي أنّ يوم القدس مثلّ فرصة للأمة الإسلامية والعربية؛ للقيام بدورها تجاه قضيتها المركزية، والتذكير الدائم بما تتعرض له من مؤامرات وجودية تستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية.

وشددّ على الموقف العربي والإسلامي الشعبي تجاه القضية المركزية، خاصة في ظل تطورات العدوان الجاري على غزة.

وتابع: "هذه الأمة عليها مسؤوليات جمّة في استعادة صدارة هذه القضية والانتصار لها، والعمل الدؤوب من أجل الحفاظ على هويتها في ظل الحملة المسعورة لهذا الكيان وداعميه في محاولة طمس الهوية".

وفي السياق، أكد ممثل الحركة أن الاحتلال فشل استراتيجيًا في التأكيد على استقراره بالمنطقة، رغم كل الدعم الذي يتلقاه من أدوات القتل والاجرام؛ فيما ألحقت المعركة الجارية بغزة هزائم استراتيجية هامة على صعيد مستقبل هذا الكيان في المنطقة.

وأوضح أن الكيان يعترف بشكل واضح أن المعركة كشفت عجز قوته العسكرية، مشيرًا إلى أن كل الجرائم التي طالت البنية المدنية لا تغفل الحقيقة تجاه ما ألحقته المقاومة من هزيمة مدوية في مشروع الكيان الغريب في المنطقة.