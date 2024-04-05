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"خسائر المقاطعة".. "ماكدونالدز" تعلن بيع جميع فروعها "الإسرائيلية"

05 ابريل 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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قررت شركة ماكدونالدز شراء جميع فروعها المفتوحة لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، من شركة ألونيال المحدودة (Alonyal Ltd).

وأفاد مصادر صحفية دولية بأن الشركة الأم تعتزم تولّي السيطرة المباشرة على العمليات، بعد 30 عامًا من إدارة الشركة "الإسرائيلية" للامتياز.

ومن جهته،  قال جو سمبلز، الذي يشرف على الأسواق الدولية في قطاع ماكدونالدز: "لا تزال ماكدونالدز ملتزمة تجاه السوق "الإسرائيلية" وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل".

وأشار إلى أن ملكية وإدارة الفروع المتواجدة لدى الاحتلال، ستعود للشركة الأمريكية ماكدونالدز، وليس لصاحب الامتياز "الإسرائيلي" الذي أدار الشركة حتى وقت إعلان هذا البيان يوم الخميس 4 أبريل/نيسان 2024.

من جانبه، قال عمري بادان، الرئيس التنفيذي ومالك شركة "ألونيال"، " ستمتلك ماكدونالدز مطاعم وعمليات (ألونيال) مع الاحتفاظ بموظفيها".

إلا وسائل الإعلام العبرية المتخصصة بالاقتصاد، أكدت أن الشركة تعتزم البحث عن صاحب امتياز جديد لعملياتها "الإسرائيلية" بعد أشهر قليلة من الانتهاء من عملية الاستحواذ.

وفي وقت سابق، تعرضت سلسلة الوجبات السريعة الأمريكية للمقاطعة منذ إعلان الشركة "الإسرائيلية" صاحبة الامتياز،  التبرع بوجبات مجانية لجنود الاحتلال الذين يشنون حربًا همجية على قطاع غزة، منط 182 يومًا.

وأكدت حركة المقاطعة (BDS) أن ماكدونالدز ضمن قائمة الشركات التي تدعم مقاطعتها، رغم إِشارتها إلى أنها لم تكن الجهة التي بدأت الدعوة إليها، واعتبرت أن مقاطعة هذه الشركات تأتي بسبب "تواطؤ هذه العلامات التجارية في الإبادة الجماعية على غزة.

#الحرب على غزة #ماكدونالدز #طوفان الأقصى

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