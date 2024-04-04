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بالفيديو "ثم تقترب الكلاب منه".. مشاهد لإعدام الاحتلال شابًا حاول الحصول على مساعدات شمال غزة

04 ابريل 2024 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

"في جريمة جديدة"، أظهر مقطع فيديو، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.

وبيّنت المشاهد، التي بثتها قناة الجزيرة القطرية، تعرض مدنيين فلسطينيين لإطلاق نار مباشر بعد إنزال مساعدات من طائرات قرب السياج الحدودي شمالي القطاع.

وتضمنت اللقطات أيضًا تعمّد جنود الجيش الإسرائيلي قتل مدني فلسطيني يحمل مساعدات بإطلاق النار عليه عدة مرات، وتركه ملقى على الأرض، ومنع إسعافه حتى استشهاده على مرأى الجنود، ثم تقترب الكلاب منه.

وارتكبت قوات الاحتلال عشرات المجازر ضد طالبي المساعدات في شمالي القطاع وخاصة عند دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة، كما استهدفت لجان العشائر المسؤولة عن تأمين مرور القوافل الإغاثية.

ومنذ 7 أكتوبر تشن "إسرائيل" عدوانًا وحشيًا وحصار خانق على قطاع غزة خلّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر / المصدر: الجزيرة
#غزة #العدوان على غزة

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