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حماس: جرائم الاحتلال ضد الأسرى تكشف حالة "التوحّش" التي يعيشها الكيان ضد شعبنا

04 ابريل 2024 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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تصريح حماس.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)،  اليوم الخميس، على ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية بشأن الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون في معتقل (سدي تيمان) الصحراوي.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إنّ التعذيب الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الفاشي ضدهم، وحرمانهم من الطعام، وتأثير التكبيل المستمر لأيديهم وأرجلهم، والذي وصل لحدِّ بتر أطراف البعض منهم؛ يكشف حالة التوحّش والسادية التي يعيشها الكيان النازي المجرم في سلوكه ضد شعبنا الفلسطيني.

كما وأشارت إلى المعتقلين المدنيين الذين اقتادهم من مراكز الإيواء والنزوح في غزة إلى مصير مجهول، والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً وخطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الحركة، في بيان صحافي، المؤسسات الحقوقية الدولية، وخصوصاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها، والكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتحرك العاجل لحمايتهم من الانتهاكات المروعة التي يتعرّضون لها.

كما تطالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط للإفراج عنهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة قادة الكيان الفاشيين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

#غزة #الأسرى

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