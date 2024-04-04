اقتحامات واعتقالات "واسعة".. الاحتلال يصعّد انتهاكاته في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في جنين، استشهد المطارد أسعد القنيري، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي حاصرت منزله في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، فجر اليوم الخميس.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى بلدة يعبد وحاصرت منزل القنيري قبل أن تصل تعزيزات من قوات الاحتلال.

وأوضحت أن اشتباكات مسلحة دارت بين المطارد القنيري والقوات المحاصرة لمنزله، قبل إعلان استشهاده.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول لجريح ملقى على سطح منزل خلال حصار منزل المطارد أسعد القنيري في بلدة يعبد جنوب غرب جنين".

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين من بينهم منزل الأسير يوسف أبو زينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان، عُرف من بينهم: أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال صوّروا منازل عدد من الشهداء، من بينهم منزل الشهيد أحمد اسماعيل زكارنة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب المدينة، واعتقلت المواطن مصطفى جرار وابنه محمود جرار بعد مداهمة منزلهم.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، أطلق خلالها المقاومون الرصاص وفجروا عبوة ناسفة محلية الصنع بجرافة.

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الأسير المحرر منذر الأقرع، والفتى يونس حوراني.

في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معاذ وخالد رائد النعيم خلال اقتحامها للمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسين الحردان عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشقيقين خضر ومعتصم ابو السعود.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف السجدي والجريح محمد شمروخ خلال اقتحام مخيم الدهيشة.