عضو كنيست ينشر وثيقة "مُفصّلة": 10 إنجازات "استراتيجية" حققتها حماس في "طوفان الأقصى"

غزة - فلسطين أون لاين

نشر عضو كنيست من حزب الليكود عميت هليفي، وثيقة مفصّلة، يشرح فيها 10 إنجازات استراتيجية حققتها حركة حماس في المعركة الحالية مقابل إنجاز واحد للاحتلال.

وفي تفصيل وثيقة "هليفي" التي نشرتها "يديعوت أحرنوت" العبرية، قال "هليفي": على الرغم من رفع نتنياهو شعار "النصر المطلق على حماس"، إلا أن الواقع يُكذّب ذلك، مُعددًا 10 إنجازات استراتيجية حققتها حماس منذ بداية الحرب".

وأكد"هليفي" أن حركة حماس حققت إنجازاً عسكريًا كبيراً بتنفيذها هجوم السابع من أكتوبر، مفاجئةً جميع الأذرع الإسرائيلية".

وقال: "من إنجازات حماس الاستراتيجية، أنّها أعادت إحياء فكرة الدولة الفلسطينية، كمطلب نهائي ومتزايد في النظام الدولي، بالإضافة إلى الدعم الغربي للرواية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "حماس نجحت بالمس بوحدة المجتمع "الإسرائيلي، وإحداث شرخ بين أفراده، لتغيير الاستراتيجية "الإسرائيلية" من غضب وانتقام إلى انسحاب بأي ثمن".

وتمكّنت حماس من إجلاء 80 ألف مستوطن من مستوطناتهم في الجنوب والشمال، بالإضافة إلى دخول جبهات قتال خارجية للمعركة كجبهة لبنان واليمن.

وأوضح "هليفي" أن حماس نجحت في تحقيق العزلة السياسية الدولية التي تعانيها "إسرائيل"، وكذلك موجة "معاداة السامية" -على حد تعبيره-.

ولفت إلى أن الحركة تمكّنت من فرض الحصار البحري على السفن "الإسرائيلية"، الأمر الذي أدّى إلى أضرار اقتصادية وسياحية كبيرة.

في المقابل، ذكر "هليفي" إنجازًا واحدًا للكيان في الحرب الحالية، وهو "التفاني والإخلاص والتطوع لمئات آلاف الجنود في الحرب على القطاع".