حماس تنفي مزاعم "العربية الحدث" حول قبول الحركة بوجود عناصر "أممية" لمراقبة وقف إطلاق النار

غزة - فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، أنه لا أساس لما أوردته قناة العربية الحدث، منسوبًا لمصادر مجهولة حول قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال الرشق في تصريح صحفي أمس الإثنين، ""نحن نطالب بوحود الجهات والمنظمات الدولية وخاصة الأونروا لإيصال المساعدات والاغاثة".

وأضاف: "أما وقف إطلاق النار في حال التوصل لاتفاق، فالمطلوب دول ضامنة للاتفاق وضامنة لالتزام الاحتلال به، وليس عناصر للمراقبة".

وشدد الرشق على رفض الشعب الفلسطيني لوجود أية جهات غير فلسطينية على أرضنا.