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لجان المقاومة تدعو ثوّار الضفة والقدس لتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال

01 ابريل 2024 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

باركت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الإثنين، عملية الطعن البطولية في إسدود المحتلة، والتي نفّذها الشهيد مؤمن فايز المسالمة، أمس الأحد، وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي، " نعتبر عملية "شرقي اسدود" ردًا طبيعيًا وواجبًا على الجرائم الصهيونية، وحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيونازي في غزة وعلى المجازر والمذابح البشعة في مجمع الشفاء الطبي".

وأوضحت أن عملية إسدود البطولية اختراق و فشل أمني وعسكري جديد لكل المنظومة الصهيونية وصفعة على وجه قادة الكيان المجرم وتأكيدًا للجمهور الصهيوني أن عصابة مجلس الحرب لن تجلب لهم لا أمنًا ولا استقرارًا.

ودعت لجان المقاومة أبطالنا وشبابنا الثائر في أنحاء الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى المزيد من الضربات والعمليات النوعية، وأخذ زمام المبادرة بتصعيد الثورة والمقاومة وإحراق الأرض تحت أقدام الصهاينة ومغتصبيهم النازيين رداً حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عملية إسدود

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