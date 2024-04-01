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خروجه عن الخدمة ضربة "قاسمة"..

الصحة تُطالب بإعادة تشغيل مجمع ناصر الطبي

01 ابريل 2024 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
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طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين،  كافة المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية، بعد أن أخرجه الجيش "الإسرائيلي" عن الخدمة.

وقالت الصحة في بيان صحفي، نشرته عبر حسابها على منصة "الفيسبوك"، إن " خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، خاصةً بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.".

وفي 15 فبراير الماضي، داهمت قوات الاحتلال مستشفى ناصر الطبي، مستهدفةً النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى. كما دمّرت وقصفت العديد من أقسام المستشفى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة حكمٌ بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح، وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة.

#الحرب على غزة #مجمع ناصر الطبي #طوفان الأقصى

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